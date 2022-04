Rostou jako z vody: Hvězda seriálu Zoo má ve 30 letech už pořádně velké syny!

Michaela Tomešová Super.cz

"Pořád mám pocit, že jsou po mně. Ale když se Kristiánek vzteká, vypadá zase úplně jako Roman. A také po něm zdědil talent. Velmi dobře slyší, velmi dobře zpívá a intonuje, hraje na klavír. To má po něm," řekla Super.cz Míša.

Jak sama Míša svěřila, nebrala hormonální antikoncepci a děti nebyly plánované, za své dva chlapce, Kristiána (5) a mladšího Jonáše (3,5), je ale velmi vděčná. Na třetí se zatím necítí.

"Teď upřímně ne. Ani nevím, jestli je v této době rozumné plánovaně přivádět děti na svět. Ale samozřejmě, ať si každý dělá, co chce. Já to tak necítím. Jsem ale ráda, že mám dva zdravé kluky. A jestli někdy v budoucnu přijde třetí, uvidíme. Mám na to, myslím, ještě čas. My jsme ale nikdy nic moc neplánovali a podívej se, jak to dopadlo. Nikdy nevíme, co nám osud nadělí," dodala Tomešová na křtu diáře pro nastávající maminky. ■