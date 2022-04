Vašek Noid Bárta je trojnásobným otcem. Miminku s partnerkou vybrali pohádkové jméno

Noid má třetího potomka. Foto: Archiv V. Bárty

Jméno vybírali podle oblíbené dětské pohádky. "Máme už Elzu, tak Anna nemohla chybět," řekl Super.cz Noid. "Teď ještě ten Olaf," vtipkoval muzikant.

Vašek má s první manželkou Gabrielou dceru Terezku, se současnou partnerkou Eliškou mají již dceru Elišku. Pár je zasnoubený, svatba je po narození jejich druhé společné dcery v plánu.

"Svatba bude. Stoprocentně. Já jsem pro tradiční rodinu. Párkrát mi to nevyšlo, ale nebudu házet flintu do žita. Jsem přesvědčený, že do třetice všeho dobrého. Přemýšleli jsme, že bychom svatbu udělali i dřív, ale Eliška chce být krásná a štíhlá do šatů a chce si to užít. Bude to její první svatba," dodal pro Super.cz muzikant. ■