Hvězdami si polepila bradavky a oblékla průhledné minišaty: Paris Hilton ví, jak na sebe upoutat pozornost

Paris Hilton Profimedia.cz

Coachella začala v pátek 15. dubna a končí v neděli 24. dubna. Probíhá oba týdny od pátku do neděle a je to událost, na kterou se nadšenci hudby těší každý rok. Na letošním ročníku se na pódiu vystřídají například Harry Styles (28), Billie Eilish (20), Megan Thee Stallion, Karol G, Disclosure, Doja Cat, Swedish House Mafia, The Weeknd a desítky dalších hvězd.

Pouštní hudební událost je specifická právě i pro svůj módní podtext. Dámy tu toho na sobě moc nemívají a jako v předešlých letech vedou výrazné doplňky a ulítlé líčení.

Paris Hilton na každý den zvolila alespoň jeden zajímavý outfit. Nejvíce pozornosti na sebe strhla v černém síťovaném modelu, pod který si místo podprsenky nalepila na bradavky obří hvězdičky. „Poušť vždycky dovoluje víc třpytu,“ uvedla ke snímkům na Instagramu.

Mediální hvězda se nedávno vrátila z romantické dovolené se svým novomanželem Carterem Reumem. S tím společně oslavovali její 41. narozeniny v Mexiku. „On je naprosto perfektní manžel. Nikdy jsem nezažila něco takového, jako s tímto mužem. Jsem tak šťastná, že jsem byla trpělivá a našla svou perfektní druhou polovičku,“ uvedla před časem v rozhovoru pro Fox News Hilton. ■