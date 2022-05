Snowboard není jediným prostředkem, na kterém Eva Samková září. Uhodnete, na čem ještě válí?

Eva Samková miluje zvířata. Foto: archiv Botanická zahrada Praha

„Je tam vlhko a teplo, s čímž jsem měla problém. Stálo to ale za návštěvu. Je krásné se dívat na to, jak se motýli klubou. Nejen hotoví motýli, ale i samotné kukly jsou krásné. Některé mi připadaly jako prvky z nějakého hororu. Když se z nich pak vylíhnou tak krásná stvoření, tak je to zázrak,“ pěla ódy na výstavu olympijská šampionka ze Soči a bronzová medailistka ze ZOH v Pchjongčchangu.

Eva je zvyklá spíše na velká zvířata. S mladší sestrou Janou vlastní dva koně Papina a Demi. „Sestra se o koně hodně stará. Jsem ráda za to, že je máme, protože trávím víc času se sestrou. Když jsme měly jen jednoho koně, tak jsme se ve stáji střídaly, teď tam trávíme čas společně,“ říká Samková.

Její partner, herec Marek Adamczyk, umí také jezdit na koni. Společně ale vyjížďky příliš nerealizují. „Marek se učil v jiných stájích tam, kde žili koně, kteří hráli v pohádce Jak si nevzít princeznu. Minulé jaro chodil intenzivně jezdit a měsíc strávil v sedle na natáčení. Spolu ale nejezdíme,“ říká Eva Samková. ■