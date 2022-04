Svatba olympijské vítězky a herce z Kukaček se zatím nechystá: Máme to nadivoko a jsme spokojení

Eva Samková se nevěstou hned tak nestane. Foto: archiv Botanická zahrada Praha

Chodí spolu už dost dlouho na to, aby svůj vztah posunuli na další úroveň. Byť to ve vztahu Marka Adamczyka a Evy Samkové (28) klape, na zasnoubení ani následnou svatbu to zatím nevypadá. Herec se zatím nevyjádřil a sympatická snowboardistka není ten typ ženy, která by ho do něčeho nutila.