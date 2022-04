O té ještě uslyšíme: Z dcery slavných herců vyrostla překrásná filmová hvězda

Lily Sheen Profimedia.cz

Lily Mo Sheen (23) zavítala na losangelskou premiéru hojně očekávaného snímku The Unbearable Weight of Massive Talent, ve kterém si sama zahrála. Dceři Kate Beckinsale (48) a Michaela Sheena (53) to nesmírně slušelo a už teď je jasné, že po rodičích zdědila nejen dobré geny, co se vzhledu týče.