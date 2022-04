Náhradní muž se zlije v kotelně. Už to nedávám, pláče Lucie ve Výměně manželek

Výměna manželek - muž se opil v kotelně. TV Nova

Ve Výměně manželek se opět potkají dvě rodiny, které toho mají pramálo společného. Temperamentní Lucie (25) žije v Jablonci nad Nisou poklidným životem se svým manželem Honzou (28) a syny Dominikem (7) a Honzíkem (18 měsíců). Rodinka se do reality show přihlásila čistě kvůli nové zkušenosti, protože nemají žádné problémy a žijí ve spokojeném vztahu.

Lucie své dny tráví v rodině z Českého Krumlova, která naopak prožívá vztahovou krizi. Nestačí se však divit a brzy zjišťuje, že se možná s touhou po nových zkušenostech lehce unáhlila. Jejím „novým“ manželem je František (37), který má s manželkou Simonou (28) dcery Natálku (5), Nikolku (7 měsíců) a syna Pepu (9).

Lucie přijede do zanedbané domácnosti s absencí jakéhokoliv řádu. O domácnost se snaží starat, jak nejlépe umí, ale brzy to mezi ní a náhradním manželem začne skřípat. František na ni prý neváhá zvýšit hlas, a když na celý den zmizí v kotelně, není to jen kvůli topení.

Večer se totiž vrátí za rodinou špinavý a opilý. „Já už to nedávám, asi jsem slabá a nejsem tak silná, jak jsem si myslela. Nesnáším, když na mě někdo řve a uráží mě. Co si o sobě myslí?“ stěžuje si Lucie se slzami v očích.

Když vykoupala malou Nikolku, najednou se v místnosti objevil opilý náhradní manžel. „Táta strávil celej den v kotelně. Kdyby to byl můj manžel, tak ho pošlu zpátky dolů, ať si tam vystřízliví,“ měla jasno Lucie, která muže odstrkávala od jeho malé dcery, aby ji neušpinil.

Františkovi to neklape ani s jeho manželkou, jež rodinu do Výměny přihlásila. Simona se podle svých slov stará v domácnosti o všechno včetně Františkovy nemohoucí matky. Mezi manžely tak dochází k častým neshodám. Na ukázku ze středeční Výměny manželek se podívejte ve videu. ■