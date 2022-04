V covidovém období se snažila o dítě, bohužel to nevyšlo. Teď sexy zpěvačka plánuje svatbu

Sharlota Super.cz

Zpěvačka Šarlota Frantinová (25) alias Sharlota přiznala, že se s partnerem během covidového období snažili o miminko. Bohužel to nevyšlo, a tak plánování potomka zatím odložila na neurčito. Nyní se soustředí na přípravu veselky. V létě si dlouholetého partnera Lukáše Jirkovského vezme za muže.

"Byla jsem na miminko připravená v době covidu. Říkala jsem si, že tři roky nic nebude, tak se soustředíme na mimino. Nevyšlo to, asi to tak mělo být. Vesmír to tak zařídil," řekla Super.cz Sharlota na křtu diáře pro nastávající maminky, který vytvořila herečka Kristýna Janáčková.

"Teď jsem to v hlavě odsunula. Covid byl zásah do osobního života a já cítím, že jsem si neprožila vše, co bych chtěla. Chci ještě trošku poznat sama sebe, pocestovat a být na novou životní etapu připravená," dodala zpěvačka. ■