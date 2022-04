Na konkurz na Bídníky šel s hendikepem: Mariana Vojtka trápí vleklá nemoc plic

Marian Vojtko Super.cz

Na konkurz šel s dost velkým hendikepem. "Beru už asi pátá antibiotika, na plíce mi sednul nějaký dlouhodobý moribundus. Takže uvidíme. Zkusím to a nějak to dopadne," svěřil Super.cz zpěvák předtím, než se postavil na jeviště.

Do poslední chvíle váhal, jestli nezpívat druhou hlavní roli, komisaře Javerta. Jako záporná postava je bližší jeho naturelu. "Ale Valjean je přece jen hlavní role, i když je to výzva nejen pěvecky, protože je takový hodný na rozdíl od těch mých upírů a fantomů," krčil rameny Marian, jehož můžeme do konce divadelní sezóny vídat právě v titulní roli Fantoma opery.

"Záporné role se obecně hrají lépe, já ty hodné hrát neumím, princové mě zcela minuli. Ale ty záporné emoce si vybíjím jen v rolích. Jediný problém je, když vypiju víc tvrdého alkoholu. To by mě neměl nikdo provokovat, protože se potom peru. Ale už je to dávno, kdy jsem se pral naposledy. Vzpomínám si na to přesně, protože to bylo se Sagvanem Tofim na vánočním večírku. Teď už jsme vynikající kamarádi a všechno jsme si vysvětlili," uzavřel. ■