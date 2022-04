Drsňák Marpo přivedl k boxu i svoji křehkou přítelkyni: Je to skvělé na udržení postavy, říká zpěvačka Lenny

Lenny Super.cz

Už konečně začala cestovat také pracovně. Zpěvačka Lenny vyrazila do Francie a do Berlína, čekají ji další zahraniční vystoupení. A když to jde, na cestách ji doprovází její partner Ota Petřina alias Marpo.

"Pracovní cestování je můj oblíbený druh cest, protože je spojený se skvělými lidmi i odvedenou prací. A abychom se s partnerem viděli víc, navzájem se doprovázíme, pokud je to možné. Já třeba Otu ráda pozoruju při koncertech s kapelou. Ale on je teď spíš ve sportovním módu," vysvětlila Lenny, kterou čeká koncertování ve Švýcarsku a v Maďarsku.

K bojovým sportům ale Marpo přivedl i křehkou zpěvačku. "Chvíli jsem s ním absolvovala tréninky. Vždycky, když šel on, tak mě vzal s sebou. Nejdřív jsem jenom koukala, ale protože jsou tam i další chlapi, kteří makají, tak mě to motivovalo. Vymáčkla jsem ze sebe energii, kterou jsem ani nemyslela, že mám. A dámám můžu doporučit třeba box nebo thajský box. Je to skvělé na udržení postavy i nálady," svěřila.

Sama už ale prý tolik neboxuje. "Ze začátku mě to chytlo, ale teď se mi to tluče i s pracovními povinnostmi. Jsem ráda, když si jdu na půl hodiny rychle zaběhat nebo jdu ven se psem, to mě udržuje," upřesnila. ■