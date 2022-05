Tyhle plavovlásky byly sex symboly tuzemského popu 80. let. A vypadají skvěle i po sedmdesátce

Duo Kamélie Profimedia.cz

Tyhle dvě plavovlásky patřily v 80. letech k sex symbolům naší pop music. Když se ale na Hanu Buštíkovou (72) a Danu Vlkovou (72) podíváte dnes, nejspíš si řeknete, jak to tyhle dvě dámy dělají, že vůbec nestárnou? Že by objevily elixír mládí? Žádné zázraky prý hledat nemáme, od určitého věku souvisí vše hlavně s disciplínou, tvrdí svorně obě zpěvačky. Zásadní je podle nich psychika a radost ze života, která omlazuje.

Setkaly se u Laufera

Hana Buštíková ráda zpívala odmalička, ale než se dostala na pódium, vystudovala stavební průmyslovku. Dana Vlková navštěvovala dětský rozhlasový sbor a na pedagogické fakultě vystudovala obor francouzština-čeština.

Poprvé se setkaly jako členky dívčího tria v koncertním programu Josefa Laufera (82). Na počátku 80. let se rozhodly, že zkusí zpívat spolu. A tak vzniklo jejich dívčí duo, za jehož písněmi stáli Petr Dvořák a Pavel Růžička, vystupující pod uměleckou zkratkou ORM. K největším hitům popového dua patří Hej, pane šenku, Nečekej či Jako Robinson.

V Německu se jmenují jinak

Název Kamélie vybral jejich kamarád. „Jeho nápad ale zvítězil i proto, že nám řekl o přísloví z Dálného východu, které znělo tak, že kdo spatří kamélie, musí se do nich zamilovat,“ zavzpomínala v Českém rozhlase Hana Buštíková. Navíc je to dobře vyslovitelný název i v zahraničí, dá se dobře zapamatovat a symbolicky je to pomnožné číslo. Zvláštní je, že v Německu se název Kamélie neujal.

Jelikož tam koncertovaly často, poslechly režiséra tehdejšího revuálního programu východoněmecké televize Ein Kessel Buntes a začaly vystupovat jako Hana und Dana. V Německu ale zpívaly většinou country, český divák zná Kamélie spíše jako popové a diskotékové duo.

O obou dámách je také známo, že vedle zpěvu zvládly i několik hereckých rolí. Dana Vlková si zahrála ve filmech Prodavač humoru (1984) nebo Smrt krásných srnců (1986), Hana Buštíková v krimi Muž z Londýna (1974) či v komedii Trhák (1980). Obě se pak objevily i ve filmu Anděl s ďáblem v těle (1983).

Spíš sestry než kolegyně

Kamélie zpívání nikdy nebraly jako práci, byla a je to pro ně především zábava. A proto si také nikdy „nešly po krku“. „Když si vezmete ABBU, tak tam byly dvě výrazné sólistky. Když jedna natočila sólovou písničku, ta druhá to chtěla taky. Tam jste tu konkurenci cítili, kamarádky nebyly. My se doplňujeme pracovně i lidsky,“ uvedla Buštíková v rozhlasovém vysílání.

O tom, že jsou si opravdu blízké, svědčí i to, že celou kariéru fungují bez manažera a všechno si zařizují samy. Kromě toho spolu rády tráví volný čas, jezdí společně na výlety i na dovolené. Samy říkají, že jsou jako sestry, protože se dokonale znají a se vším se vzájemně svěřují.

„Jsme taková rodina. Když něco funguje, nemáte důvod k nějakým konfliktům. Na všem jsme se vždycky dokázaly bez problémů domluvit,“ popsala dále Buštíková. Obě interpretky spojují i další věci, například barva vlasů, stejný rok narození (1950) i to, že každá přivedla na svět jednoho syna.

Obě Kamélie jsou důkazem, že stárnout se dá s elegancí a bez plastik. Co tedy ještě doporučují v boji proti vráskám? Nekouřit, alkohol jen příležitostně, pořád něco dělat, být v pohybu, chodit na procházky a k tomu rekreačně i nějaký ten sport – v létě třeba plavání a v zimě lyže. ■