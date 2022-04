Baby z Hříšného tance přiznala, že lituje plastiky nosu: Přišla jsem o identitu i kariéru, říká herečka

Jennifer Grey Foto: Super.cz/Profimedia

Když se z filmu z roku 1987 stal trhák a z Jennifer díky roli Baby Houseman hvězda, rozhodla se herečka podstoupit plastiku nosu, po které však byla k nepoznání. Vmžiku tak přišla nejen o svou identitu, ale také většinu hereckých nabídek.

Krátce po zákroku se Grey účastnila filmové premiéry, kde ji nepoznal ani kolega a kamarád Michael Douglas. „Bylo to poprvé, co jsem po tom vyšla na veřejnost, a bylo z toho haló. Ze dne na den jsem byla neviditelná. V očích celého světa jsem to už prostě nebyla já,“ zavzpomínala.

„Nejdivnější na tom je, že jsem tomu celý život odolávala. Štvalo mě, že mi máma vždycky radila, abych si nechala udělat nos. Ale nakonec jsem kapitulovala. Jako bych se opravdu vzdala nepříteli,“ popsala své tehdejší pocity.

Hereččini rodiče, uznávaní herci Joel Grey a Jo Wilder oba podstoupili plastiku nosu a dceru k zákroku rovněž vehementně nabádali.

Ačkoliv si Jennifer prý vždycky přišla dostatečně krásná a nos se stal u diváků jejím poznávacím znamením, nakonec tlaku okolí podlehla. A s její hvězdnou kariérou byl najednou konec.

„Pořád jsem se snažila přijít na to, co jsem udělala špatně. Přes noc jsem ztratila svou identitu i kariéru,“ dodala.

Nejen o zákroku, který jí změnil život, se herečka rozepsala i ve svém novém memoáru Out of the Corner. Kniha jde do prodeje v květnu. ■