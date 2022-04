Má stejně dokonalou postavu jako modelky, které pro ni předvádí! Krásná návrhářka ukázala zadek v tangách

Zuzana Lešák Černá Foto: Archiv Z. Černé

Módní návrhářka Zuzana Lešák Černá by se svojí postavou mohla s přehledem předvádět své modely na přehlídkách. Postavu má stejně dokonalou jako krásky, které její modely prezentují. To dokazují i snímky z dovolené na exotickém Mauriciu, kde momentálně tráví dovolenou.

"Nejsem ale ještě e formě, v jaké bych chtěla být," řekla Super.cz o své postavě sebekriticky Lešák Černá.

Prozradila, jak se o sebe stará. "Třikrát týdně běhám, to je dané a nejede přes to vlak. Cvičím na videa growingannanas na Youtube. Je skvělá a vyhovuje mi, že si to můžu pustit kdykoliv a kdekoliv. Několik let také cvičím jógu," vysvětlila nám návrhářka, která se nefláká ani na dovolené.

"Makala jsem každý den. Mám víc času a energie než v pracovním životě," prozradila.

Přiznává, že je to hodně také o jídle. "Do třiceti let jsem to nemusela řešit, a pak jsem hodně rychle začala škrtat kraviny z jídelníčku. Bojuji s tím. Naštěstí mi ale chutná i zdravé jídlo," dodala Zuzana Lešák Černá. ■