Sígr z Ulice se rozešel s přítelkyní. Radost mu dělá jeho nový klip s hodně drsným textem

Adam Langer se v Ulici opět vrací do děje. TV Nova

„Oběhal jsem mámu s otčímem, babičku, navštívil bratra se švagrovou a jejich dvěma dětmi. Tříletá neteř maluje kraslice a pomáhá své mamince s pečením dobrot. Zdá se, že je už ve věku, kdy začíná mít z českých tradic trochu rozum,“ řekl Super.cz Adam (26).

Jeho malý synovec roste jako z vody a zkouší se postavit. Herec se raduje, že jsou všichni zdraví. „Největší změnou je asi to, že už nejsem s přítelkyní. Utnul jsem to před dvěma týdny,“ prozradil nám. Co stálo za rozchodem s Eliškou, sestřičkou z hospicu, neměl chuť rozebírat. „Nechci, aby se trápila tím, co plácnu do tisku.“

Adam miluje muziku, dělá vlastní a říká si DAS ADY. Aktuálně mu působí velkou radost nový videoklip Kaiser. „Je to zatím to nejlepší, co jsem se svým týmem dal dohromady. Moc si vážím ohlasů od fanoušků, jsou v drtivé většině kladné,“ říká o skladbě, jejíž vtipný text je poměrně dost drsný.

Ostravský herec má tři roky angažmá v Komorní scéně Aréna, kde nedávno proběhla premiéra hry Pan Ein a problém požární bezpečnosti. Ztvárňuje hlavního záporáka, postavu starosty. „Jde dosud asi o nejkrásnější roli, kterou jsem měl tu čest v divadle si zahrát.“

U diváků titul sklízí úspěch. „Apelativní, současné, provokativní divadlo; nastavuje divákovi zrcadlo. Vzhledem k tomu, že se paralelou vyjadřuje k současným poměrům v Rusku, vyznívá dílo mnohdy až mrazivě,“ tvrdí Adam.

Velkým zážitkem pro něho bylo, že slavnostní premiéru v Ostravě navštívil autor předlohy Viktor Šenderovič, slavný ruský publicista, scénárista, moderátor, spisovatel a dramatik, který patří k nejhlasitějším kritikům Putinova režimu. Proto žije již několik let v exilu ve Varšavě.

„Zkoušet jsme začali dva týdny před vypuknutím invaze na Ukrajině! Skutečně nás někdy až děsí, jak moc jsme se tímto tématem trefili do soukolí doby,“ řekl Super.cz. ■