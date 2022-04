Pomlázka, nebo hledání vajíček? Dvojnásobný táta Pepa Vágner prozradil, jak tráví Velikonoce s dcerami

Josef Vágner Foto: archiv Divadla Broadway

„Je to samozřejmě ideální příležitost, jak s ženskými polovičkami srovnat účty za celý rok. Teď už mám Velikonoce spojené ale především s tím, že se na ně těší má dcera, kreslí vajíčka a vyrábí ozdoby,“ popsal svůj vztah k svátkům jara zpěvák. Se svou manželkou Marlene zpěvák vychovává dvě dcerky, starší Amelii vedou k dodržování tradic.

„Myslím, že jedeme tradiční české Velikonoce. Co podle mě není vyloženě český zvyk, je to, že děti hledají po zahradě výslužku. Nikdy jsme to doma nepraktikovali, ale jelikož to děti baví, tak jsme zařadili i tuto, spíš asi německou tradici," řekl nám Pepa.

„Najednou vždy jen vidím, že je všechno připravené, načančané. Tak jak se rád zapojuji do příprav všemožných jiných rodinných oslav, tak svátky jako Velikonoce, Vánoce nechávám vyřádit, ženu, mámu, babičku a děti," svěřil zpěvák, který bude letošní Velikonoce trávit částečně pracovně.

„V neděli budu mít takovou rodinnou premiéru v divadle, protože mě má dcera Jasmínka poprvé uvidí v dětském muzikálu Kocour v Botách v Divadle Broadway. Ona to bude tak trochu premiéra ale i pro mě samotného. Naposledy jsem to hrál před třemi lety.“ ■