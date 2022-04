Dům ve Španělsku, byt v Praze a statek na Moravě: Tereza Kerndlová pendluje mezi třemi domovy

Tereza Kerndlová Foto: archiv T. Kerndlové

Dříve Tereza Kerndlová (35) pobývala ve svém pražském bytě a často odjížděla za svými rodiči na statek na Moravu. Před pár měsíci se do jejího života přidalo ještě nové místo pobytu, a to španělská Estepona. Když jsme se zpěvačkou naposledy dělali rozhovor na dálku, zajímalo nás, ve kterém ze svých domovů se nachází.

Terezko, kde jsme tě právě zastihli?

Momentálně trávím čas ve Španělsku, a to konkrétně v Esteponě ve svém domě na pláži.

V jakém režimu sis vlastně nastavila pendlování mezi svými dvěma domovy?

Zatím jsem nebyla schopna konkrétně nastavit čas, kdy budeme tady a kdy u nás v České republice, protože covidová situace zamíchala kartami. Ale plán do budoucna je takový, že vše samozřejmě přizpůsobíme podle koncertů a povinností doma v Česku. Zatím je představa taková, že zimní měsíce budeme tady a v létě budeme hrát s mojí kapelou.

Když to vezmu prakticky, nestává se ti, že neustále zapomínáš věci v jiné domácnosti?

Samozřejmě to bylo první, na co jsme mysleli, tak jsme zainvestovali a máme všechny domácnosti kompletně vybaveny věcmi, které k našemu běžnému dni potřebujeme.

Takže v Praze na bytě, tady v Esteponě a také u rodičů na Moravě. Čili nestává, létáme na lehko, jen s malými příručními zavadly.

Stává se ti, že se ti někdy nechce přesouvat do Čech?

To je právě ono, já se těším k rodičům na statek. Morava, jiný druh přírody, česká jídla, ale po čase se zase vidím v Praze v našem bytě. Kamarádi, ruch velkoměsta, práce ve studiu. No a pak se zase objeví ten pocit, že toužím po moři, domě ve Španělsku, samotě, klidu, anonymitě, i když teď si říkám, že s tou anonymitou už to tady taky tolik není, jelikož tu potkáváme stále více Čechů.

Oblast, kde se nacházíme, stále stoupá na popularitě. Ale to nás netrápí, máme i tak svůj klid a pár českých i španělských přátel, se kterými se vídáme. S Rendou (René Mayer, manžel - pozn. red.) milujeme právě tyto změny. Změny prostředí, životního stylu, atmosféry a v tom jsme stejní. Vyhovuje nám to neustále střídat a měnit, a tím pádem je náš život velice pestrý.

Navštěvují vás ve Španělsku přátelé, rodina?

Samozřejmě, co by to bylo za dům bez přátel a bez rodiny. Takže je pravdou, že tu skoro pořád někdo je, pokud tu tedy zrovna nejsou řemeslníci. To se snažíme sem nikoho nezvat, ať se můžeme věnovat jim, protože i o ně se vždy postaráme a pohostíme je. Oni si toho strašně moc váží. Jsou překvapení, že se k nim takhle někdo chová, protože když pracují u jiných, tak tam jim někdy nedají ani vodu.

Jak pokračuje příprava nové desky?

Kvůli těm strašným událostem, které se nyní dějí na Ukrajině a které každého z nás zasáhly, se datum vydání alba posunulo na září, ale díky tomu jsme získali čas skladby ještě propracovávat. Ale daří se skvěle a myslím, že to bude nejlepší album, co jsem kdy vydala.

Nemáš pocit, že jsi vypadla z rytmu šoubyznysu, když nyní částečně žiješ v jiné zemi?

Ne, nemám ten pocit, jelikož jsem v kontaktu díky sociálním sítím, tím pádem o mně moji fanoušci stále vědí. Co chystám nového, jak se momentálně mám, a tak i média mají přehled. A jakmile by přišlo něco zajímavého, není pro mě problém být za pět hodin doma.

Objeví se na novém albu právě inspirace Španělskem? Zrcadlí se tato kultura v některých písních?

Samozřejmě, že ano, ale latinu nebo flamenco ode mě nečekejte. Ale teď vážně, některé skladby jsou inspirovány španělskými rytmy, ale nechci prozrazovat víc.

Nechystá se kooperace s nějakými španělskými umělci?

Chystám kooperaci s jinými zahraničními interprety, a i o tom španělském jsme již uvažovali, ale tam si ještě počkáme, jaká skladba bude nejsilnější, protože všechny se tváří jako hity. A pak bychom možná zkusili remix a kolaboraci s někým ze Španělska kompletně ve španělštině.

Zdá se, že jsi teď v nejlepší životní formě, aspoň soudě podle Instagramu. Může za to život v zemi, kde oblékáš plavky skoro 365 dní v roce? Je na tom stejně i René?

Díky za poklonu, no nevím, jestli jsem v té nejlepší formě, ale snažíme se i s Rendou do ní dostat. Konečně jsme si zde už dodělali i vlastní posilovnu a snažíme se jíst zdravě. Ale k té kondici, o které mluvíš, máme oba ještě hodně daleko (směje se).

Máš v plánu nějaké zajímavé věci, ať už v pracovní, nebo soukromé rovině?

Teď dokončujeme poslední úpravy zde na domě a pak už jen muzika, videoklipy, album. Strašně ráda dělám věci na sto procent, a proto od 3. května, kdy se vracím do Česka, půjde veškerý čas a úsilí na mou hudební kariéru a pro mé fanoušky. ■