Ročního syna klidně svěří chůvě nebo babičkám: Nemá Hejdová výčitky, když si občas odskočí od dítěte?

Zorka Hejdová na skok od dítěte.

Je to rok, co se Zorka Hejdová (31) stala maminkou. Sympatická moderátorka se brzy po porodu vrátila do práce, ale společenskému životu se doposud spíš vyhýbala. Nedávno ovšem udělala výjimku a vyrazila na módní přehlídku.