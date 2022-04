Hanka Mašlíková má 37 dní do soutěže a ukázala břicho: Trenér vytvořil monstrum, říká

Hana Mašlíková ladí formu na soutěž bikini fitness. Foto: Archiv H. Mašlíkové

Mašlíková opravdu tvrdě maká, jak totiž Super.cz řekla, nechce se jen zúčastnit, jejím cílem je uspět. Cesta k němu ale není vystlaná růžemi.

„Nebudu lhát, že to nebolí. Ráno vstávám bolavá, usínám bolavá. Je to obrovský zápřah. Do toho jídlo, to je teprve náročné. Musím mým klukům vařit a vlastně se toho nesmím ani dotknout, nesmím ochutnat. Prakticky jím jen suché maso s rýží, vejce. Je to masakr, ale vím, za čím si jdu,“ svěřila Hanka.

Ne všem se její vyrýsovaná postava líbí, a někteří lidé se to nezdráhají dát najevo a kritizovat Hanku veřejně. „Nezajímá mě, jestli se to někomu líbí, nebo ne, ať si každý nakládá se svým tělem po svém,“ vzkázala s tím, že je na svou formu velmi pyšná. ■