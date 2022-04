Taky v něm vidíte nového Ondřeje Vetchého? Herec z Devadesátek se pyšní talentem i vymakanými svaly

O tomto sedmadvacetiletém herci ještě uslyšíme. Foto: archiv K. Jiráka

„Pár lidí mi to už řeklo, což mi samozřejmě hodně lichotí! Ondřej Vetchý patří mezi naše nejlepší herce a já ho mám velmi rád. Ovšem ani ve snu by mě nenapadlo se s ním jakkoliv srovnávat. On je pro mě Pan herec, a jestli jsem k němu přirovnáván, tak to bude spíš ve smyslu toho, že se oba snažíme pracovat na svojí fyzické kondici, což v našem českém rybníčku není vůbec obvyklé,“ míní Jirák.

Sedmadvacetiletý herec se teď nově objeví v dramatickém filmu Promlčeno s Karlem Rodenem v hlavní roli. Jirák má prý jednu výhodu, kterou mu mohou mnozí závidět. „Možná, že tím pár kolegů štvu a naštvu, ale mně stačí si text ve scénáři přečíst a za chvíli ho umím. Nemám s tím problém, což je asi pro herce výhoda,“ svěřil Super.cz.

Poprvé mohli diváci jeho tvář zaznamenat v dramatu Zločin v Polné, zahrál si také v ostře sledované kriminálce Devadesátky nebo ve filmech Jan Palach či Staříci.

Promlčeno se věnuje promlčeným kriminálním případům. „Co je na filmu unikátní, je to, že se odehrává v reálném čase. Já v něm spolu s Vladimírem Kratinou hraji kriminalistu. A co je ještě zajímavější nebo vtipnější, je, že moje postava se jmenuje Karel Jirák,“ svěřil se mladý herec.

Druhý film, v němž se mladý herec letos objeví a který přijde do kin v létě, se jmenuje Řekni to psem. Jde o komedii o pejskařích v hlavní roli s Berenikou Kohoutovou. „Já tam hraji menší roli takového vojáka. Oba filmy režíroval Robert Sedláček, a zatímco Promlčeno je čistě drama, tenhle snímek je čirá komedie,“ prozradil.

Už nějakou dobu se kromě hraní šipek, což ho nesmírně baví, věnuje cvičení, a jak přiznává, to ho posunulo i kariérně, herecky. „Než jsem začal posilovat, dávali mi role samých blbečků a feťáků. Na druhou stranu už se mi stalo i to, že jsem roli nedostal z důvodu, že jsem na ni moc velkej,“ směje se Karel Jirák. ■