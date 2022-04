Závěr těhotenství je pro ni náročný stejně jako začátek. Neteř Jágra může rodit každým dnem

Je připravená na odvoz do porodnice. Michaela Feuereislová

Poslední dva týdny se těhotná neteř Jaromíra Jágra (50) necítí příliš komfortně. Přesto vyrazila Pavlína Jágrová (31) do společnosti. Jelikož je milovnicí koček, nechtěla si nechat ujít kočičí brunch, kde měla možnost pobavit se s kočičí psycholožkou Klárou Nevečeřalovou, známou z pořadu Kočka není pes.

„Jsem ráda, že jsem si mohla popovídat s kočičí psycholožkou Klárou Nevečeřalovou. Dozvěděla jsem se od ní spoustu nových věcí. Dala mi pár tipů pro moje kočky,“ říká majitelka kočičích nalezenců sedmiletého Mňauka a takřka dvouleté Tlapky. Kočičí nalezenci v domácnosti blogerky zůstanou i po jejím porodu. „Samozřejmě, kočky jsou pro mě jako děti. V životě by mě ani nenapadlo, že bych je měla dát pryč a ani mi nepřijde ok, že to někteří lidé po narození miminka dělají.“

„Poslední týdny je únava extrémní a bříško hodně velké a nepraktické. Špatně se mi dýchá, spí, sotva si obuji boty a těžko se mi zvedá i z gauče. Devátý měsíc je hodně náročný. Už se těším až se narodí,“ říká Jágrová.

Ani začátek těhotenství nebyl pro internetovou hvězdičku příjemný. Trápily ji těhotenské nevolnosti. „Závěr je pro mě dost podobný a náročný jako začátek, ale alespoň nemám ty brutální nevolnosti jako první tři měsíce,“ říká Pavlína, která je už připravená na výjezd do porodnice. „Všechno je připravené, může to přijít každým dnem.“ ■