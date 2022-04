Předváděla pro nejslavnější návrháře: Po 16 letech v branži pomáhá kráska s laníma očima vybírat své nástupkyně

Denisa Dvořáková Super.cz

„Po šestnácti letech v tomto odvětví mě baví se na přehlídky koukat jako divák z druhé strany. Člověk může konečně vnímat celou přehlídku tak, jak ji tvůrci zamýšlejí. Moc si to užívám,“ řekla Super.cz.

Stále se ale neumí zbavit profesionálního pohledu modelky, která přesně ví, co modelingové řemeslo obnáší. „Jsou věci, které nikdy nepřehlédnu. Vždycky mě bude zajímat, jak modelky chodí a další detaily,“ říká múza zesnulého návrháře Karla Lagerfelda, která předváděla pro značky Versace, Fendi, Dior, John Galliano, Valentino a další.

Po mnoha letech působení na vrcholu světového modelingu Denisa začíná využívat zkušeností a podílí se na výběru nových tváří. I letos jistě zavítá na castingová kola Schwarzkopf Elite Model Look, která začnou 12. května a budou se konat po celé České republice. „Castingy jsem si moc užívala. Dostala jsem tu důvěru je dokonce moderovat, což pro mě byla velká výzva. Nejsem vůbec zvyklá mluvit veřejně,“ říká Denisa.

Ptali jsme se jí, jestli si trh žádá nové typy modelek a modelů. „Vždycky se to mění a vyvíjí. Někdy jsou například více v kurzu zajímavější holky, které nejsou typicky krásné. Nikdy to ale nebylo o jednom typu, délce vlasů a podobně. Vždycky je to o charismatu dané holky a jak svůj potenciál dokáže prodat,“ říká Denisa Dvořáková. ■