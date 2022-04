Němcům se nelíbil, legendární Henry Fonda spadl ze židle. Lipského film přitom vůbec nechtěl vidět

Limonádový Joe Foto: Televize Seznam

„Chceš-li pistolníkem býti, musíš Kolaloku píti,“ „A noci jsou chladné? ...to abych si vzal teplé prádlo,“ „Padouch, nebo hrdina, my jsme jedna rodina,“ „Mučeníčko, to je moje potěšeníčko…“ – kdo by neznal arizonské Stetson City s jeho pestrou společností kovbojů, honáků dobytka, dobytkářů, dobrodruhů i podnikavců? Ti všichni se scházejí ve vyhlášeném Trigger Whisky Saloonu, kde holdují alkoholu, čemuž ale hodlá učinit přítrž pistolník popíjející zásadně jen Kolalokovu limonádu.