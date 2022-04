Módu nesleduje ani jí nerozumí: Mrkněte, jak Patricie Pagáčová obstála v konkurenci

Patricie Pagáčová na týdnu módy Super.cz

„Dneska jsem poprvé v životě na přehlídce. Těším se, že to pro mě bude takové představení,“ uvedla herečka a jedním dechem dodala: „Nejsem člověk, který by módu sledoval nebo jí rozuměl. Raději si zajdu na divadelní představení, ve kterém hrají kamarádi. Ale možná se to po dnešku změní.“

Doprovod jí dělala kamarádka, pro manžela Tibora Pagáče by to prý nebyl úplně ideálně strávený večer. „A navíc musí někdo hlídat miminko,“ usmívala se máma brzy roční holčičky.

Přípravy na módní show Patricie nepodcenila, využila služeb odborníků. „Připravovala jsem se asi hodinu. S obličejem a vlasy jsem se svěřila odborníkům, protože tyto obory neovládám,“ uvedla herečka a porotkyně SuperStar, která oblékla černé šaty, vysoké kozačky a růžové sako. Jak jí to slušelo, posuďte sami. ■