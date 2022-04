První procházka čerstvých snoubenců: Jennifer Lopez pyšně nosí zelený zásnubní prsten od Bena Afflecka

Jennifer Lopez a Ben Affleck znovu jako snoubenci Profimedia.cz

Fanoušci jim vždycky fandili a doufali, že se dají zpátky dohromady. Po téměř dvaceti letech od prvního vztahu se jim to splnilo. Zasnoubení Jennifer Lopez (52) a Bena Afflecka (49) potěšilo nejen samotný pár, ale i všechny, kteří věří na osudové lásky.

Jennifer oznámila zasnoubení skrze svůj newsletter, který posílá pravidelně fanouškům. Ve videu ukázala nádherný prsten s obřím zeleným kamenem. „Zelená byla vždy moje šťastná barva a teď už je to naprosto jisté, že i navždy bude,“ uvedla zpěvačka a herečka.

Zasnoubení bylo dle jejích slov velmi romantické a skromné a proběhlo během jednoho sobotního večera, který společně trávili doma. „Dva šťastlivci, kteří dostali druhou šanci na pravou lásku. Usmívala jsem se tak moc, až mi stékaly slzy po tvářích, byla jsem tak šťastná,“ rozněžnila ve vyprávění samu sebe Jennifer, a nakonec si vzájemně s Benem ve videu řekli: Miluji tě.

Fotografové je od té doby poprvé zachytili společně ve středu odpoledne v Los Angeles, kdy ruku v ruce vyzvedávali zpěvaččinu dceru Emme ve škole. Jeden na druhého se stále usmívali a vypadá to, že tentokrát to opravdu vyjde a k oltáři to dotáhnou. ■