Nejlepší kamarádka Josefa Aloise Náhlovského mu vystrojila krásný obřad: Tohle byli komikovi nejbližší

Veronika Záhorská Super.cz

"Možná bych to trochu odlehčila, protože Pepa umíral dvaadvacet let - co jsem ho znala. Pravidelně jsme na tohle téma dělali fórky a slíbili jsme si, že kdyby se jednomu z nás něco stalo, tak se o něj ten druhý v posledních chvílích postará. Vždycky jsem mu říkala, že si myslím, že on se bude starat o mě, protože nás všechny přežije. Bohužel se stalo to, co se stalo, a mohu jen doufat, že se svrchu dívá a je spokojený. Tolik lidí ho mělo rádo, ať už z řad veřejnosti, nebo ze šoubyznysu. Svědčí to o tom, že Pepa měl obrovské srdce a byl to čestný, vzdělaný člověk, který nikdy nikomu neublížil. To, co pro lidi udělal, se mu vrací aspoň na jeho poslední cestě," řekla Super.cz Veronika.

Ta se s Náhlovským znala dvaadvacet let. Společně v Luhačovicích založili i neziskovou organizaci Korunka pomáhá. "Troufám si říct, že ho nikdo neznal lépe než já. Řídila jsem se tím, co si myslím, že by chtěl a za co by byl rád. Proto i ty dvě rozloučení. V Praze, aby se s ním mohli rozloučit jeho kolegové z branže, a příští úterý v kostele v Luhačovicích, kde bude určitě také spousta jeho fanoušků, podporovatelů a přátel. Takové rozloučení si Pepa zasloužil a zaslouží," doplnila a v našem videu nám také podrobněji popsala jejich vztah, vrátila se i k seznámení s legendárním komikem a k jeho posledním chvílím. ■