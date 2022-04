Kvůli vtípku z Oscarů vyhrožovali slavné komičce smrtí: Zapojila se i Tajná služba USA

Amy Schumer Profimedia.cz

A některé vtip zasáhl víc, než je zdrávo. Komička nyní prozradila, že jí po Oscarech vyhrožovali smrtí tak drsně, že ji kontaktovala Tajná služba Spojených států, která to začala vyšetřovat.

„Ta scénka s Kirsten a jejím manželem Jessem Plemonsem byla domluvená dopředu, ale po Oscarech mi začali lidé na sítích hrozit smrtí. Bylo to tak zlé, že mi kvůli tomu volala Tajná služba. Přišlo mi to neuvěřitelné. Říkala jsem jim 'Hele, to máte asi špatné číslo, tady Amy, ne Will,'“ popsala v rádiové show Howarda Sterna herečka.

Narážela samozřejmě na skandál Willa Smithe, který v přímém přenosu uhodil Chrise Rocka, jenž si vystřelil z jeho manželky.

„Policie mě ujistila, že se nespletli, že volají mně, protože mně lidé vyhrožují smrtí. Hrozeb bylo tolik a byly tak vážné, že mě sami kontaktovali,“ kroutila hlavou Amy.

Po hejtech, co se snesly na hlavu Schumer, se na sociální síti vyjádřila i Dunst, která upozornila, že o vtipu věděla a byly na něm s kolegyní dopředu domluvené.

Schumer moderovala Oscary spolu s Reginou Hall a Wandou Sykes a za práci trio sklidilo ovace, přestože jejich snahu zastínil výše zmiňovaný skandál Smithe. ■