Neuvěřitelně rozkošná dcera Dana Hůlky poprvé zpívala se svým otcem na jevišti! Tohle je čtyřletá Rozárka

Dan Hůlka s dcerou Rozárkou Michaela Feuereislová

"Rozárka zpívá od rána do večera, furt zpívá. Umí každou lidovou písničku, na kterou si vzpomenu. Moje muzikály umí. Je strašně šikovná," řekl Super.cz Hůlka. "Nikdy bych ji do zpívání nenutil, ale ona to miluje, stále zpívá. Proto jsme ji loni dali do Kühnova dětského sboru a je tam moc spokojená," dodal Hůlka.

Rozárka v únoru oslavila čtvrté narozeniny. "Je to moje štěstí, je úžasná. Mám velkou kliku. Mám skvělou rodinu, jsem teď klidnej, šťastnej a spokojenej," dodal Hůlka na koncertě, na který ho kromě dcery přišla podpořit pochopitelně i manželka Barbora a s sebou měli i jejich pejska, kterého má Dan z útulku. ■