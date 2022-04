Dcera kontroverzního fotbalisty slaví Velikonoce po svém. Zaječí ouška a sexy prádélko!

Bianca Gascoigne Profimedia.cz

Bianca se nedávno opět dostala do povědomí diváků, když se dokázala dostat až do finále italské verze StarDance. A to jí vůbec nikdo nevěřil. Modelce se tak splnil sen a navíc přiživila svou slávu, která poněkud skomírala, účinkováním v serióznějším typu pořadu.

Předtím se předváděla v reality show Big Brother nebo X-Factor. Využívala také slavné příjmení. Paul Gascoigne ji přijal jako vlastní dceru v roce 1996, kdy se oženil s její maminkou Sheryl. Ač manželství nevydrželo, s Biancou ho nadále pojí krásné vztahy a snaží se jí podporovat, jak jen to jde. ■