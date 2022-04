Rok nebyla ve fitku, vysportované tělo je prý pryč: Posuďte sami, takhle vypadá v plavkách ředitelka soutěže krásy!

Taťána Makarenko Super.cz

Ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko (32) strávila se svými finalistkami týden na soustředění na exotickém Zanzibaru. A se svojí postavou by se klidně mohla stát finalistkou číslo 11.

"Už jsem i o patnáct let starší než některé finalistky. Začínají to už být takové moje dcery, nejen kamarádky. Nejde se s nimi porovnávat. To bych byla se sebou stále nespokojená. Ale jako žena si té pochvaly samozřejmě moc vážím," řekla Super.cz Makarenko.

I když je ve skvělé formě, sama si to nemyslí. Poslední rok prý neměla čas na cvičení. "Vždycky říkám, že se chci dostat do formy, ale nemám na to tolik času. Je náročné skloubit pracovní harmonogram se cvičením. Teď jsem rok nic nedělala, nejsem při těle, ale nevysportovaná ano," míní Makarenko, která letos organizuje již třináctý ročník své soutěže krásy. Finále odvysílá 7. května Nova Fun.

"Pro mě je třináctka šťastné číslo, máme třináctý ročník Miss. Jsem šťastná za partnerství s Novou. Když děláte něco dlouhodobě a nemáte úspěchy, demotivuje to. Když úspěchy přicházejí, naopak je to impuls, chuť, proč něco dělat. Je to pro mě další nastartování a na letošní finále jsem plná energie," dodala Makarenko. ■