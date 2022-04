Naposledy se takto odvážně oblékla při focení kalendáře: Kateřina Sokolová si pod kabát vzala jen podprsenku

Sokolová se odhalila na týdnu módy. Super.cz

„Tentokrát jsem se svěřila do rukou profesionálů, a to konkrétně do rukou Džamily Novákové. Díky ní mám na sobě model od značky Elisabetta Franchi,“ komentovala svůj outfit modelka.

Sama si uvědomovala, že je její model odvážnější, než na co je zvyklá. „Džamila mě přesvědčila, že je to pro mě dobré. Tak snad to vypadá dobře,“ usmívala se Kateřina.

Kateřina patří k modelkám, které mají nádherné ženské tvary a tomu uzpůsobuje i volbu oblečení. „Každý se musí oblékat podle proporcí, které má. Řeknu to tak - ten kabát bych si nesundala,“ smála se. ■