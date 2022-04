Jako panenka Barbie. Kopíncová na týdnu módy poutala pozornost nekonečně dlouhýma nohama

Karolína Kopíncová Super.cz

„V šatech se cítím nádherně a skvěle. Vanda má vždycky nádhernou kolekci plnou ženskosti, třpytu, růžové barvy. Já jsem si to moc užila a v tom modelu se cítím výborně,“ světila se nám se svými pocity po přehlídce úřadující královna krásy.

V růžové se modelka cítila velmi komfortně. Dostala se totiž do období, kdy ze svého šatníku odstraňuje černou barvu a tlumené odstíny a má potřebu se obklopovat výraznými barevnými tóny. „Kdybych mohla, tak si tu kolekci naskládám do své skříně. To by bylo ideální,“ smála se Karolína Kopíncová. ■