Hvězda Ulice slaví životní jubileum: Toužila být malířkou, je vynikající muzikantkou i skvělou rybářkou

Jitka Smutná

Sympatickou herečku známe především z divadelních prken i z mnoha televizních inscenací a seriálů. Možná to o ní nevíte, ale Jitka Smutná (*16. dubna 1952) také zpívá a hraje na kytaru – autorským písničkám na pomezí folku a šansonu se věnuje už léta. Je to osobnější část její tvorby, protože v písních, které si sama skládá, vyjadřuje své pocity a je sama sebou: „Zjistila jsem, že to lidi zajímá. A mě zase baví sedět s nimi v komorním prostředí, dívat se jim do očí a odpovídat na jejich otázky,“ řekla Smutná v rozhovoru pro Český rozhlas.

Proč se nestala malířkou

Jako malá přitom toužila stát se malířkou, a tak se v jedenácti letech zapsala do „lidušky“. Jenže při první návštěvě dostala obsáhlý seznam, co všechno by si měla na kurzy pořídit, a všechny ty štětce a barvy by její rozvedenou maminku stály tři stovky. A ona dobře věděla, že tato částka by významně zasáhla do napjatého domácího rozpočtu. Proto zkusila štěstí v dalších dveřích, kam se hlásili zájemci o dramatický obor. U zkoušky přednesla vášnivé vyznání Taťány Oněginovi a byla přijata.

Začátky v Ostravě

Nakonec v roce 1974 absolvovala DAMU a o dva roky později odešla za režisérem Janem Kačerem (85) do Státního divadla v Ostravě. Na této scéně strávila Jitka Smutná plodných 14 let a odehrála tu spoustu velkých rolí. Provdala se zde také za kameramana Jaromíra Nekudu a založila s ním rodinu, je matkou syna Jakuba a dcery Terezy. A také tu natáčela s ostravským studiem Čs. televize – určitě si vzpomínáte na seriál Velké sedlo (1986), ve kterém hrála Květu Uherčíkovou.

V roce 1990 se Smutná vrátila do Prahy. Nastoupila do Národního divadla, kde působila 16 let. Nyní ji můžeme vídat na několika pražských scénách, například v Divadle Ungelt, Vršovickém divadle Mana, Městských divadlech pražských aj.

Dáma „krev a mlíko“

V počátcích kariéry ztvárňovala Jitka Smutná převážně naivky, ale po druhém těhotenství a s kily navíc se situace změnila. Začala být obsazována do rolí dobrosrdečných a láskyplných žen, hrála také různé učitelky, manželky, maminky apod. Jí samotné se prý v „oblosti“ zalíbilo a na svá „kulatá“ léta ráda vzpomíná.

Plnější tvary jí kromě toho přinesly body navíc u ženských divaček, které kvitovaly, že je stejná jako většina z nich: krev a mlíko. Před kamerou se objevila v celé řadě projektů, připomeňme třeba filmy Sedm hladových (1988), Návrat idiota (1999) nebo Otesánek (2000), či seriály Svatby v Benátkách a Vinaři (oba 2014).

Od osmi let u vody

Oblíbená herečka a písničkářka má velmi zajímavého koníčka, který je spíše mužskou doménou: od osmi let ráda rybaří. Naučil ji to otec na Sázavě. Říkalo se, že ji pak ve čtrnácti letech vytáhli z vody, protože celý nástup puberty stála po kolena na břehu. Jejím největším úlovkem byl bolen, který měřil 90 cm.

Všechny ryby, které uloví, ale Smutná zásadně pouští. Kromě rybaření zvládá i spoustu mužských prací, k čemuž ji zase přivedli starší bratři. Na chalupě dokonce orala s koněm! Je o ní také známo, že před několika lety prošla coming outem, a rozešla se proto i s manželem. Zůstali ale přáteli.

Dnes jí kromě hraní, koncertování a vnoučat dělá radost třeba zahrádka na balkoně. A protože Jitka Smutná oslaví 16. dubna sedmdesátiny, přejeme jí, ať má té radosti co nejvíce. ■