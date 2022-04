Děsivá výpověď sestry Johnnyho Deppa: Tohle prý doma jako malí zažívali

Christi Dembrowski u soudu Profimedia.cz

Výpověď jeho sestry Christi vzbuzovala emoce, popsala totiž, jak údajně vypadalo jejich dětství a čím si sourozenci měli projít se svou matkou. Uvedla, že ta byla násilnická i vůči otci. „Máma na něj křičela, bila ho, nazývala ho různými jmény, ale otec na to nikdy nereagoval. Nevracel jí to ani fyzicky, ani na ni nekřičel. Prakticky ji nechal křičet do chvíle, než přestala. Snažil se udržet vše v míru.“

Pak se jí advokát zeptal, jak se chovala vůči svým dětem. „Podobně, jako se chovala k otci. Křičela, bila, házela věcmi a nazývala nás různými jmény. Pro každého měla speciální,“ tvrdila ve výpovědi a pak na další otázku dodala, jaké byly pro Johnnyho: „Měla jich několik a některá nebudu opakovat, ale ‚jednooký’ bylo její oblíbené, protože Johnny měl problém s jedním okem, a tak nosil určitou dobu klapku na oku, aby posílil slabší oko.“

Na tato jména podle jejích slov Johnny nereagoval: „Byl to způsob života, ve kterém jsme byli, zvykli jsme si na to.“

Poté se advokát začal ptát, zda se matčina agrese projevovala i ve fyzickém násilí. „Ano, občas nás bila, házela po nás věci, někdy ulomila kus větve ze stromu a tou nás bila. Vzala vždy tu zdravou zelenou, která se nezlomila.“

„Jak na tyto projevy reagoval Johnny?“ ptal se dál, Dembrowski odpověděla: „Byl to typický malý kluk, když ho něco zabolelo, tak plakal. Většinu času chtěl od všeho zmizet, dostat se do jiné místnosti, nebo ven. Když byl starší a začala po něm házet věci, odcházel nejčastěji do svého pokoje.“

Poté Johnnyho sestra uvedla, že kdykoli jeli společně ještě s Amber kamkoliv do hotelu, zamlouvala mu pokoj navíc, aby se měl kde ukrýt. Vzhledem k tomu, že hádky prý u nich byly na denním pořádku. „Viděla jsem, jak se historie opakuje. Když jsme jako děti zažívali hádky a boje, jako první jsme se snažili ukrýt a opustit tu místnost. Z toho, co jsem viděla, jsem pocítila, že se to děje znovu. Chtěla jsem si být jistá, že má místo, kam může odejít.“

Když jí Johnny řekl, že chystá s Amber svatbu, byla dle svých slov vyděšená. „Byla jsem zničená, protože se to dělo moc rychle a přišlo mi, že je tam určitý nátlak. Snažila jsem se ho přemluvit, aby tomu dal víc času, a hlavně aby se chránil předmanželskou smlouvou,“ řekla Christi, přičemž se smlouvou neuspěla, tu bývalí manželé neuzavřeli.

Matka Johnnyho a Christi zemřela v roce 2016 na rakovinu. Herec na pohřbu popisoval svou matku jako nejprotivnější osobu v jeho životě a v roce 2018 v rozhovoru pro Rolling Stone uvedl, že byla ‚mrcha na kolečkách‘. Ač na něj jednou hodila i popelník, uvedl také, že byla i vtipná. Jeho sestra u soudu podotkla, že čím byla starší, tím se její agresivita zmírňovala.

Ve své výpovědi Christi také uvedla jeden z nepříjemných rozhovorů mezi Amber a Johnnym. Tehdy mladá herečka prý označila Deppa za starého a tlustého. „Když Johnny řekl Amber, že s ním chce spolupracovat Dior, byla překvapená a zhnusená. Řekla mu: ‚Dior? Proč by Dior chtěl něco mít s tebou? Oni mají styl a úroveň, což ty rozhodně nemáš.‘ Podobných urážek jsem od ní slyšela vůči svému bratrovi mnoho,“ tvrdila u soudu. ■