Neskutečný talent a píle: Tahle zpěvačka na konkurzu na Bídníky excelovala hned ve třech rolích

Zdálo se nám, že po červencovém porodu dcerky Violky pracuje zpěvačka Elis Ochmanová (33) víc než dřív. Aktuálně sice zpívá ve třech muzikálech, potkali jsme ji ale na konkurzu na Bídníky a jiné dva, v nichž by měla účinkovat, se připravují.

"Vypadá to, že toho mám hodně, ale ty, které se připravují, ve zkoušení navazují," vysvětlovala s tím, že s dcerou jí hodně pomáhá maminka. "Je v důchodu, takže má hodně času, ale snažíme se to vyvážit, aby to úplně nenarušovalo naše ani mámino soukromí. Ale malá jezdí na hodně míst se mnou, i dneska na konkurzu ji tady mám. A když je úplně nejhůř, máme hlídací tetu, která nám pomáhá," upřesnila.

Elis nic nepodceňuje, na konkurz v divadle GoJa Music Hall, kde bude producent František Janeček (77) legendární Bídníky od září uvádět, přišla důkladně připravená. A to hned na tři role, Fantinu, Eponinu a paní Thernardierovou.

"Všechny by mi mohly sednout. Ne že bych chtěla všechny tři, ale záleží na režijním pojetí i věkové skladbě, na kterou bych se nejvíc hodila," vysvětlila Elis, kterou po konkurzu producent vychválil až do nebes. ■