Během týdne módy se z jejího bytu stalo skladiště. Návrháři Kotkovou předzásobili obří dávkou oblečení

„Vždycky mám looky vymyšlené ve spolupráci s návrhářem nebo značkou. Není to proto tak náročné. Pořád je to móda, ale zábava. Spíš je to o tom, že v období týdne módy mám spoustu věcí doma,“ usmívá se Česká Miss Word 2016, kterou jsme zpovídali na show Vandy Jandy.

Módním návrhářům vždy nechává volnou ruku. Například na show Michaela Kováčika oblékla jen jeho total look. „Návrhářům do jejich práce a výběru nemluvím. Mají cit k řemeslu. Většina z nich ví, že mám ráda volný styl a oni to většinou respektují,“ říká Kotková, která miluje minimalismus, ale jindy zase umí působit žensky a křehce.

Na módní akci Envy dorazila v doprovodu svého partnera Petra Lexy. Tomu prý modelka a blogerka s výběrem outfitu pomáhala. „Pomáhala jsem mu, protože mě o to poprosil. Má svůj styl a já ho znám velmi dobře a vím, co má rád,“ vysvětluje Natálie Kotková. ■