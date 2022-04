Tohle není maska z Tváře, kterou vyhrála: Proměna v Martu Kubišovou se u této zpěvačky mimořádně povedla

Hana Holišová Super.cz

Společně s Berenikou (31) Kohoutovou (31) se alternují v titulní roli představení Marta o životě zpěvačky Marty Kubišové (79) a zpívají její nejznámější písně. " Jsem šťastná, že u toho mohu být, ale zároveň je to náročné. Paní Kubišová by to asi nerada slyšela, ale zpívat písně žijící legendy je těžký úkol ," řekla Super.cz herečka a zpěvačka Hana Holišová (41).

Nejde samozřejmě jen o zpěv, ale i o herectví, protože Hanka musí interpretovat i Martin složitý život a postoje, s nimiž se dokáže ztotožnit a obdivuje je.

"Její písničky jsem znala, moje maminka ji zbožňovala. Některé její písně mám i ve svém repertoáru, když vystupuji s brněnským big bandem. Mediální obrazy takových osobností jsou často zkreslené. Ale ať to bylo jakkoliv, obdivuji, že si zachovala sama sebe a svoji tvář v té hrozné době. To, co prožila, je pro mě nepředstavitelné," míní Hanka, která se snaží život Kubišové co nejpodrobněji nastudovat a ráda by se s ní setkala i osobně.

Při našem rozhovoru jsme se ale nevěnovali pouze jediné roli. Hanka nám svěřila, že se v poslední době snažila trochu pracovně zvolnit, ale aktuálně se jí to úplně nedaří.

"Současně se zkoušením Marty mě čeká natáčení nového seriálu na jižní Moravě, v létě to bude ještě Noc na Karlštejně na hradě Karlštejn, pořád točím seriál Ulice, hraju v Městském divadle Brno, kde jsme měli nedávno premiéru muzikálu Sněhurka. Čeká mě intenzivnější období, ale pak si to plánuju tak, abych měla víc volna i pro svůj soukromý život," uzavřela. ■