Nejdéle panující česká královna krásy zářila v bikinách v exotice. Tahle kočka skončila mezi nej 13 dívkami na Miss World

Karolína Kopíncová Super.cz

Už vzhledem k tomu, a také díky jejímu úspěchu, kdy se dostala mezi TOP 13 nejkrásnějších dívek na světové soutěži Miss World, mohla předávat své zkušenosti dál novým finalistkám.

"Snažím se předávat všechno, co jsem se naučila za ty skoro celé dva roky, a samozřejmě to, co mě naučila naše ředitelka Taťána Makarenko (32)," vysvětlovala Karolína, která s finalistkami trávila i soustředění na exotickém Zanzibaru.

"Není to nic složitého, ale dbát hlavně na to, aby holky byly vždy připravené, měly s sebou všechny věci, které jsou potřeba. Psala jsem jim seznam, co se hodí na styling na focení, všechno na vlasy, aby si je dokázaly samy upravit, protože jich je hodně a ne vždy se stíhá," upřesnila.

"Snažím se je ohlídat, aby ze sebe dostaly to nejlepší. Vzhledem k tomu, že dívek bylo deset a fotilo a natáčelo se ve spoustě lokací, bylo těžké vše uhlídat. Mohlo se zdát, že to pro ně byla dovolená, ale tak to určitě nebylo. Stejně jako na světové soutěži, kde jste sice v krásné tropické destinaci, ale nevíte, co dřív. Kdo to nezažil, nedokáže si to představit. Já třeba na Miss World balila věci společně s Taťánou a stylistou Samem Dolcem, aby mi opravdu nic nechybělo. Nakonec jsem toho měla spíš víc," doplnila Karolína.

Zajímalo nás, zda své zkušenosti z Miss World sama v modelingu zúročí.

"Já si odtamtud hlavně odvezla silnější Káju. Mám pocit, že nic není problém a zvládnu cokoli, co chci. I když si o sobě myslím, že toho zvládnu hodně, Miss World pro mě byla opravdu těžká. S celým týmem jsme to zvládli skvěle, perfektně mě připravili. Takže nevím, jestli mi to pomůže v něčem konkrétním v modelingu, ale každopádně se cítím zase o něco jistější sama sebou. A to pomůže ve všem," uzavřela. ■