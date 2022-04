Kamila Nývltová nedorazila na vystoupení. Měla jsem strašné bolesti a křeče, popsala

Kamila Nývltová Michaela Feuereislová

Zpěvačka Kamila Nývltová (32) měla být jednou z hvězd velikonočního koncertu Daniela Hůlky (53) v Divadle Broadway. Bohužel nedorazila již na zkoušku, a ještě hodinu před koncertem nikdo netušil, co se zpěvačkou je.

"Totálně jsem odpadla. Fotila jsem celý den a měla jsem zánět močového měchýře. Měla jsem strašné bolesti a křeče. Museli jsme jet pro antibiotika," řekla Super.cz Kamila, která by už teď měla být pořádku.

Už dnes dopoledne totiž fotila snímky do své připravované kuchařky a nevypadalo to, že by ji tížily vážnější zdravotní problémy. "Je mi lépe, prášky zabraly," dodala na focení na pražském Střížkově. ■