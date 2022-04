Autor svatebních šatů Lucie Šafářové prozradil detaily jejich vzniku. Měl extrémně málo času

Lucie Šafářová v šatech návrháře Michaela Knota Foto: archiv M.Knota

Módní návrhář se nebojí experimentovat a velmi rád si pohrává s barvami a stylem. Vždy pracuje s ženskými liniemi a dokáže dát prostor velmi odvážným prvkům, které však v jeho podání nepostrádají eleganci.

Knot má smysl pro detail a perfektní řemeslné zpracování. Vše začíná u pečlivého výběru materiálu, pokračuje přes první stříhnutí do látky a finále přichází až s posledním stehem. „Mám rád syntetické hedvábí, protože je příjemné a není tak choulostivé jako pravé hedvábí,“ říká návrhář s osobitým stylem. Jen na Diamantovém plese v Brně jsme letos rozpoznali v záplavě krásných rób patnáct jeho šatů.

Jeho modely nejednou vynesla například zpěvačka Monika Bagárová, také herečka Hana Vagnerová, tenistka Lucie Šafářová, Miss Earth Tereza Fajksová či Miss ČR Michaela Habáňová. A jak se mu spolupracuje s celebritami? Překvapivě velmi dobře.

„Speciální požadavky nemívají. Většinou přijdou s tím, co chtějí na svém těle ukázat, na co chtějí upozornit. Společně pak dáme dohromady nějaký koncept, aby to mělo hlavu a patu a splňovalo to dekorum dané akce,“ říká Knot.

V nedávné době chystal mimo jiné i druhé šaty pro Lucii Šafářovou (35) na její svatbu s hokejistou Tomášem Plekancem (39). „Lucka měla jedno jediné přání - aby se cítila fajn a aby jí to slušelo. Chtěla takové šaty, které ji budou vystihovat. Volba nakonec padla na šaty na míru. Všechno bylo docela narychlo, s výrobou jsme začali deset dní před svatbou. Postaral jsem se i o róbu pro její dceru Leontýnku,“ doplnil návrhář. ■