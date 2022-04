ŽIVĚ: Šíp, Bohdalová a mnoho dalších se loučí s Josefem Náhlovským. Stalo se to náhle, byl to šok, vzpomínají přátelé

Živě: Poslední rozloučení s Josefem Aloisem Náhlovským Super.cz

Rozloučení budou dvě, to druhé proběhne v úterý 19. dubna v Luhačovicích, kam komik desítky let jezdil a měl to tam rád.

Náhlovský byl vystudovaný učitel českého jazyka, ale proslul svým smyslem pro humor, komickými scénkami, především v duu s kolegou Josefem Mladým (✝63). Spolupracoval a vystupoval také s Karlem Šípem či Petrem Novotným.

Fanoušci i přátelé milovali jeho vtip, který promítl také do knihy Krušnohorská kronika, v níž pojednával o fiktivním národu starých Krušnohorců. Sám sebe označoval za posledního žijícího Krušnohorce.

„Odešel veselý kamarád, který svou smrt plánoval od svých 35 let, byl to notorický hypochondr a všichni jsme se mu smáli. I kdyby nám teď řekl, že se chystá umřít, tak bychom mu to nevěřili. Stalo se to tak náhle, byl to obrovský šok. Jako když odejde kamarád a kolega, který nás mimochodem měl hrozně rád a vždycky nás podporoval a my jsme mu za to byli vděční,“ vzpomínal Aleš Háma.

„Nevěděl jsem, že je nemocný. On byl vždycky hypochondr, vždycky mu něco bylo. Tak tentokrát si srandu nedělal,“ uvedl Karel Vágner.

Hudebník Jakub Smolík řekl, že v poslední době byl Náhlovský smutný. „Na veřejnosti byl veselej, ale v soukromí byl hodně smutnej. Byl to takovej smutnej klaun,“ vzpomínal na přítele hudebník Jakub Smolík s tím, že Náhlovského velmi zasáhl odchod kamaráda Josefa Mladého, který zemřel v květnu 2018. „Byl to zlatej člověk, strašně hodnej,“ dodal Smolík.

Kromě zmíněných se přišli rozloučit Karel Šíp, Jiřina Bohdalová, Jan Rosák, Alois Švehlík, Jakub Wehrenberg a mnoho dalších přátel.