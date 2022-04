Hledali potetovaného vojáka, našli Plyšáka z Big Brothera: Takhle mu to dnes sekne!

Karel Frýd FTV Prima

"Vojáka jsem nikdy nehrál, bylo to něco neuvěřitelného. Většinu lidí, se kterými jsem hrál, znám, o to to bylo lepší a nebyl jsem tak nervózní,“ vzpomíná na natáčení trenér, který prozradil, proč si ho vybrali. „Požadavek byl, že hledají potetovaného vojáka, který vypadá statně. To jsem jako fitness trenér splňoval. Nakonec jsem tam byl oblečený a tetování vidět nebylo,“ smál se.

"Můj kamarád, kterého mučím v posilovně, mě doporučil produkci. Asi to byla odměna a nechal mě tak mučit na tom place,“ dodal Karel, pro kterého to nebyla první seriálová zkušenost. Už se objevil v Přístavu anebo v Temném Kraji.

Při natáčení kvitoval přítomnost Evy Burešové. „Znal jsem jen Evu Burešovou (28), kterou jsem kdysi trénoval a která byla v baru a zpívala. Žádnou scénu jsme spolu neměli, ale už tím, že tam byla, to bylo takové přátelské a trochu mě uklidnila,“ vyprávěl.

Nejnáročnější scéna byla pro Frýda paradoxně rvačka, kterou měli předvést u Haďáka doma. „Já se neperu, nemám rád násilí. Konflikty nevyhledávám, a tak zahrát to tak, aby to bylo reálné, bylo složité. Točili jsme to asi desetkrát. Jsem neherec, no,“ krčil rameny.

To, jestli jeho mise v ZOO skončila, netuší, ale byl by rád, kdyby ne. „Mě to moc baví, jsou to krásné zkušenosti. A myslím si, že ten seriál je dobrý a s Bradáčem, kterého jsem tam hrál, to bude ještě lepší,“ směje se sportovec. ■