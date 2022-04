Prostitutka Jana z Devadesátek žije s kardiologem: Mají si vůbec o čem povídat?

Štěpánka Fingerhutová Super.cz

Stále ještě má spoustu pozitivních ohlasů za svoji roli prostitutky Jany v seriálu Devadesátky. "Byla to moje nejvýraznější role, i když jsem tam byla vidět jenom párkrát. Vůbec jsem nečekala, že to bude mít takový úspěch, a potěšilo mě, že se o tom baví i lidi na ulici," řekla Super.cz Štěpánka Fingerhutová.

Devadesátky byly také jediným projektem, které sledoval její partner, kardiolog Martin, s nímž už je tři roky. "Fakt to byla asi první věc, ve které jsem hrála, kterou si pustil od začátku až do konce. Ale chodí se na mě podívat i do divadla," upřesnila herečka, která se ovšem s přítelem na veřejnosti moc neobjevuje. "Není to jeho doména, nenutím ho, ale když ho poprosím, tak jde," vysvětlila.

Zajímalo nás, jak funguje soužití s partnerem s diametrálně odlišnou profesí. "Zpočátku bylo náročné, než jsme vzájemně pochopili svoje profese. On si myslel, že chodím do divadla nacvičovat na vystoupení, a já zase, že on píše recepty. Chvilku to trvalo, ale teď už v tom orientujeme, včetně profesního slangu. A určitě si máme o čem povídat," smála se Štěpánka, které přítel radil i v rolích v seriálech z lékařského prostředí.

Zeptali jsme se jí i na to, jak pokračuje její práce mimo divadlo. Už tento týden ji budeme moci vidět v jedné roli v seriálu Chlap. "A začnu točit film Děti Nagana, kde si zahraju dceru Hynka Čermáka, takovou punkerku a skejťačku," prozradila s tím, že na skejtu už prý jezdit umí, takže ji to nezaskočí. Nejnáročnější pro ni prý nebyla fyzická, ale spíš psychická příprava na roli těhotné dívky v seriálu Lynč. ■