Nenechte si pršet na hlavu. Vyberte si prémiovou stříšku nebo rovnou pergolu

Současná architektura vyznává jednoduché linie a čistý design, který lahodí oku. Úspornost v detailech má ovšem i své stinné stránky. U mnoha moderních domů například chybí něco, co už naši dávní předkové objevili, protože je to velmi praktické.

Pokud jste tipovali, že se jedná o zádveří, tak máte bod. Zádveří je prostor u vchodových dveří, které je částečně nebo zcela kryté. Tam si můžeme zout zablácené boty, v klidu najít klíče od domu, oklepat mokrý deštník nebo třeba přivítat návštěvu.

Zádveří – vizitka každého domu



K vytvoření zádveří bohatě stačí pořídit si vchodovou stříšku. Takovou stříšku tvoří konstrukce a samotná stříška, která může být vyrobená z různých materiálů. A protože stříška je umístěna nad hlavním vchodem do domu, a je tudíž to první, co návštěvník vidí, neměli bychom na ní šetřit.

Robustní stříšky moderního designu nabízí společnost GUTTA. Jsou vyrobeny z kvalitního dutinkového polykarbonátu nebo ze silného akrylového skla (PMMA) a práškově lakovaných hliníkových profilů. GUTTA nabízí kompletní řadu stříšek Guttavordach, které jsou zárukou vysoké kvality. Dosavadní zkušenosti jejich zákazníků jen dokládají výbornou odolnost proti krupobití a dlouhou životnost těchto stříšek. A co je důležité – téměř všechny vchodové stříšky mají integrovaný dešťový okap.

Vchodová stříška je nejen praktickou, ale měla by být i estetickou součástí domu

K domu jedině pergolu



Ke dveřím do zahrady nebo do dvora pak místo stříšky vybíráme rovnou pergolu. I v tomto případě bychom měli hledět v první řadě na funkčnost a design. Použité materiály výrazně ovlivňují životnost pergoly, proto vybíráme v kategorii nejvyšší kvality. Pergoly GUTTA konkrétně například pergola Terrassendach Original nebo pergola Terrassendach Premium se vyrábí z vysoce odolných hliníkových lakovaných profilů a jsou proto odolné vůči rezavění, plísním či mechům. Profily umožňují variabilně nastavit sklon střechy a integrovaný žlab zajišťuje rychlý odvod a případný sběr dešťové vody. Konstrukce je dostatečně masivní a pevná na to, aby snesla zatížení sněhem, takže si pergolu můžete v klidu nainstalovat i na chalupě v horách.

Pergolu oceníte v každém ročním období

Pro zakrytí pergoly se u vybraných modelů používají polykarbonátové desky Guttagliss Zebra se zvýšeným tepelným odporem a výjimečnou pevností. Jsou navrženy tak, aby odrážely přímo dopadající sluneční paprsky a naopak propouštěly šikmé sluneční záření. Ráno a večer tak slunce prostor pod pergolou příjemně prosvětluje a v době, kdy stojí slunce vysoko na obloze, udržují polykarbonátové desky místo pod pergolou v chladivém stínu.

Variabilní použití



Polykarbonátové desky Guttagliss jsou vhodné k zasklení stěn v kancelářích, coby výplň dveří nebo k zastřešení balkonů a lze je nainstalovat i na konstrukci vlastní výroby. Je nutné pouze dodržet jednoduché technické podmínky pro instalaci desek. Jejich použitím získáte elegantní a hlavně funkční pergolu, která si dokáže poradit se slunečními paprsky včetně UV záření. Není potřeba se ani obávat nepřízně počasí – desky jsou odolné proti nárazu, nezničí je kroupy a unesou i těžký mokrý sníh. A abyste jako zákazníci byli ještě více v klidu, tak na polykarbonátové desky Guttagliss Zebra získáte desetiletou záruku.

Polykarbonátové desky Guttagliss Zebra mají zvýšený tepelný odpor a výjimečnou pevnost

V nabídce společnosti GUTTA najdete i vlnité desky Shelltec vyrobené ze stoprocentně recyklovatelného materiálu, jsou tedy ekologické a zároveň lehké, ale přesto odolné. Byť jsou tyto desky silné pouhé čtyři milimetry, unesou sněhovou zátěž až 170 kilogramů na metr čtvereční, dobře se s nimi manipuluje a zároveň nepředstavují velkou zátěž pro střešní konstrukci. Desky rovněž dokážou poměrně účinně tlumit zvuk, takže je můžete využít jako krytinu i na střechu obytných prostor, třeba podkroví. A je nutné také zdůraznit, že GUTTA je první a zároveň jediná společnost v Evropě, která unikátní střešní krytinu Shelltec vyrábí.

Vlnité desky Shelltec vyrobené ze stoprocentně recyklovatelného materiálu jsou lehké a zároveň odolné

FOTO: guttashop.cz ■