O Scarlett Johansson se šuškalo, že měla sex ve výtahu se slavným kolegou: Jak se nyní k drbům postavila?

Scarlett Johansson Profimedia.cz

„Tahle historka mě pronásledovala hodně dlouho,“ rozpovídala se v podcastu TheSkimm's 9 to 5ish herečka. „Vždycky mi to připadalo neslýchané. Bylo by to dost náročné, je to krátká doba a logisticky neproveditelné, takže mě to nikdy nelákalo,“ nechala se slyšet.

„Jsem člověk, kterého děsí představa, že ho načapou při něčem, co nemá dělat. Už kvůli tomu mi ta historka přišla absurdní,“ dodala.

Del Tora sice nejmenovala, ale všem je jasné, koho se údajný skandál, ke kterému mělo dojít v hotelu The Chateau Marmont v LA v roce 2004, týkal. Oscarový herec totiž sám k drbům přispěl.

„Jestli jsem měl po udílení cen sex ve výtahu se Scarlett Johansson?" zopakoval dotaz v rozhovoru pro Esquire v roce 2005. "Trochu…víte…dobře. Nevím, nechal bych to na představivosti ostatních. Nerad bych to promoval. Určitě to už někdy někdo udělal a udělá znovu,“ reagoval na dotaz potutelně.

Benicio si zahrál se Scarlett v roce 2018 v Avengers: Infinity War, kde ztvárnil Sběratele, zatímco Johansson Natašu Romanov alias Black Widow. ■