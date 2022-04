Ve vlasech má šedivé pruhy jako z hororu, ale neřeší to. Herečka (46) se přestala barvit z prozaického důvodu

Sandra Pogodová Super.cz

"Už se nebarvím asi šest let a je fakt, že mi skráně začínají prokvétat stříbrem, jak se říká. Zatím mi to přijde vcelku dobré, i moje kadeřnice mě chválí, že mám odstín champagne, který se dá velmi těžko namíchat. Je ale fakt, že když to mám vyčesané do culíku, tak mám normálně dva šedivé pruhy jako z hororu," řekla Super.cz.

Vlasy si přestala barvit z prozaického důvodu. "Strašně rychle mi to rostlo, odrosty jsem měla už po dvou týdnech. Takže bych musela sedět u kadeřnice každých čtrnáct dní. Byla jsem líná a ani jsem na to neměla čas. Ale až začnu vypadat jako Jean Gabin se žlutou patkou, asi to zase nabarvím. Dávám tomu dva roky," smála se.

S herečkou jsme si v našem videu popovídali i o její současné pracovní náplni. Těší ji, že opět může vystupovat a také jezdit na besedy se svojí knihou. "A konečně začnu nahrávat i to svoje cédéčko se šansony, které slibuju už asi deset let. Definitivně jsme se domluvili na spolupráci se Zdenkem Mertou. Jen musíme počkat po jeho rehabilitacích, protože mu operovali rameno," upřesnila. ■