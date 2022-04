Zbláznila ses? Dcera (26) Aleca Baldwina se ukázala po faceliftu a fanoušci jí to nedarovali

Ireland Baldwin Profimedia.cz

Ireland Baldwin (26) se na sociální síti pochlubila zafačovaným obličejem po „mini faceliftu“ a fanoušci na to prudce zareagovali. Modelku zkritizovali, že je příliš mladá na to, aby chodila na zákroky proti vráskám. Ta jej ale nyní obhajuje.

Když se před pár dny ukázala sledujícím se zavázanou hlavou, zděsili se. „Proč jsi na to šla, vypadala jsi parádně,“ divila se jedna z nich. „Většina lidí v tvém věku splácí studentské půjčky, proč sis to provedla? Je to směšné. Vůbec jsi to nepotřebovala,“ dodal další. „Jsi mladá a krásná, po rodičích si zdědila skvělou DNA, měla by sis toho víc vážit,“ zaznělo také.

Ve videu Baldwin pak fanouškům vysvětlila, že minulý týden podstoupila pouze malý zákrok, který nevyžadoval anestezii. „Neřežou do vás ani nic podobného. Šla jsem na to, protože jsem měla v tváři tuk a extra kůži, kterých jsem se nemohla jinak zbavit,“ nechala se slyšet.

Případné hatery rovnou zarazila s tím, že i když v minulosti trpěla poruchou příjmu potravy a byla extrémně hubená, její tvář vypadala stejně.

„S věkem ani změnou hmotnosti to nezmizelo, jenom se to zhoršovalo,“ obhajovala zákrok. „Ale mám strach z anestezie a plastik,“ dodala s tím, že doporučuje zásadně minimálně invazivní zákroky úměrné věku.

„Buď kritizujete lidi, kteří operace nepřiznají, nebo se pouštíte do těch, co jsou transparentní a mluví o nich otevřeně,“ vrtěla hlavou nad kritikou.

„Vybrala jsem si, že o těchto věcech budu hovořit narovinu, aby nedošlo k nedorozumění. Nemám žádné výplně. Nic jiného, než tohle jsem nikdy nepodstoupila,“ dodala dcera Aleca Baldwina a Kim Basinger na závěr. ■