Její obnažené fotky obletěly svět: Takhle dnes vypadá sex symbol 80. let, slavná blondýnka dala přednost ženám

Samantha Fox Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Z modelky se postupem času stala zpěvačka, kariéru Samantha nakopla singlem Touch Me (I Want Your Body), který vydala v roce 1986 a stal se senzací. Ještě téhož roku vyšlo její první studiové album Touch Me, následovaly desky Samantha Fox a I Wanna Have Some Fun.

V roce 1995 se Fox při příležitosti pětadvacátého výročí rubriky na týden vrátila do deníku The Sun jako dívka ze strany tři. Několikrát se také objevila v Playboyi a dalších známých magazínech. Natočila také několik filmů a seriálů.

Už od devadesátých let se spekulovalo o její orientaci, coming out Samantha učinila v roce 2003, kdy zároveň přiznala vztah se svou tehdejší manažerkou Myrou Stratton. Trval až do její smrti v roce 2015. Loni se Fox zasnoubila s norskou manažerkou Lindou Olsen. ■