Těhotná Rihanna se blýskla na obálce předního magazínu v krajkovém body, po kterém teď touží všichni

Rihanna Profimedia.cz

Zpěvačka ohromuje fanoušky módními kreacemi, ve kterých nechává vyniknout pupík, už od té doby, co těhotenství vyšlo najevo. Jak sama říká, nehrozí, že by nakupovala v oddělení pro těhotné.

„Doufám, že změním pohled na to, co se považuje za důstojné pro těhotné. Moje tělo teď dělá neuvěřitelné věci, nehodlám se za něj stydět,“ hájila svůj výběr garderoby.

„Tohle období by se mělo oslavovat. Proč bychom měly těhotenství skrývat? Móda je na to až příliš velká zábava. Nenechám si to vzít jenom proto, že se moje tělo mění,“ dodala k věci.

Dále přiznala, že s rapperem A$AP Rockym, s nímž randí pár let, potomka vyloženě neplánovali, ale ani se mu nebránili.

„Nemám ponětí, kdy ovuluji nebo tak, prostě jsme to neřešili,“ prozradila. „A pak jsem jednou ráno měla pozitivní test. Ukázala jsem mu ho, druhý den jsme šli k doktorce a celé to začalo,“ popsala chvíle, na které bude nejspíš vzpomínat do smrti.

A z čeho má momentálně největší strach? „Z poporodních depresí. Že budu emocionálně mimo. Příběhy některých žen mě pěkně vyděsily,“ přiznala zpěvačka.

Strachem se ale nenechává převálcovat, dokonce vtipkovala, že si v den porodu pronajme party autobus pro své blízké, který zaparkuje před porodnici.

Mateřskou dovolenou ale neplánuje. „Moje firmy se nebudou řídit samy. Moje máma nás zvládla tři a neměla ani zlomek toho, co mám já dnes, takže to rozhodně zvládnu. Jak to bude vypadat? To ještě nevím,“ dodala.

Od té doby, co se Rihanna pochlubila snímky z focení na Instagramu, stoupla poptávka po krajkovém body o 191 %, zaznamenal server LoveTheSales.com. Redefinovat módu pro těhotné se tak zpěvačce už nejspíš podařilo. ■