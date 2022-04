Pamatujete si na zpěváka hitu Mambo No. 5? Temperamentnímu sympaťákovi táhne na 50 a takhle dnes vypadá

Lou Bega to pořád umí rozjet (2019) Profimedia.cz

Německý zpěvák Lou Bega se koncem 90. let proslavil hitovkou Mambo No. 5 (A Little Bit Of...), kterou zná snad úplně každý. Sympaťák z Mnichova byl úspěšný právě díky tomuto hitu a dalším veselým písničkám, které v té době frčely.