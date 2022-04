Nejznámější freestylový jezdec, který má i medaili od Zemana: Po nehodě má pořád 37 šroubů v noze

Libor Podmol Super.cz

"Na motorce jezdím i mimo závody nebo exhibice, pro mě je to zábava a zároveň i dopravní prostředek, kterým se nedostanete do zácpy. A na Srí Lance, kterou milujeme, jezdíme ve čtyřech na jedné s manželkou i oběma dětmi. I když se to asi nesmí," smál se Libor. Ten si asijský ostrov zamiloval natolik, že si tam po pěti letech, jak dlouho tam jezdí, pořídil i vlastní dům. "Teplo mi dělá dobře i na ty moje polámané kosti. Plánujeme tam i budoucnost, že bych tam zestárl," vysvětlil.

V tuhle chvíli ale rozhodně na důchod nepomýšlí. Má spoustu aktivit, které nám vypočítal v našem videu. "Cítím se docela dobře, i když jsem vyztužený jako Robocop. Na další operaci mi snad ty zbylé šrouby vyndají. Na motorce mě to nijak neomezuje. Spíš v normálním životě. Procházky po obchodním centru snáším hůř než dřív," smál se Podmol, který se chystá na Gladiator Games a s bratrem Filipem na Podmol Brothers show v Karlových Varech.

"Od druhé půlky léta už bych se chtěl připravovat na svůj druhý Dakar a objet si nějaké menší rallye závody. O Dakaru jsme točili i film Cesta je cíl, na který navazuje další Život je cíl, který jsme točili v Namibii a ve východní Evropě, kde jsme dojeli až do Makedonie, kde je vesnice Svatý Podmol, kam jsme se museli zajet podívat," usmíval se.

Podmol je i držitelem prezidentské medaile Za zásluhy od Miloše Zemana, kterou má prý doma na čestném místě. "Mám takovou místnost na všechny trofeje a poháry. A v jedné skříňce jsou medaile z mistrovství světa a X-Games, takové ty lepší věci, tak je mezi nimi," upřesnil. ■